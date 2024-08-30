Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали три ключевых вопроса

Президент приказал максимально усилить работу по направлениям обмена пленными и преодоления энергетических вызовов.

Президент Украины Владимир Зеленский днем 30 августа провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, обсуждались три ключевых вопроса.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Президент заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на передовой, прежде всего, на самом тяжелом Покровском направлении. Отдельно Главком доложил о деталях Курской операции Сил обороны. В частности, украинские военные подразделения продолжают пополнять обменный фонд военнопленных, что чрезвычайно важно для усиления позиций Украины в дальнейших обменах и возвращения домой украинских защитников.

"Второе — подготовка школ к учебному году. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко министра образования и науки Лесного. Вопросы безопасности, а также анализ строительства укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что третьим ключевым вопросом во время заседания Ставки была энергетика, а именно состояние ликвидации последствий российских ударов и анализ некоторых вопросов строительства защитных сооружений.

"Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, с 1 января 2025 года транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" по территории Украины будет полностью прекращен.

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