Украина прекратит транзит российской нефти по "Дружбе" – ОП

С 1 января 2025 года транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" по территории Украины будет полностью прекращен.

Транзит российской нефти по Украине через нефтепровод "Дружба" прекратится с января 2025 года.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.Live.

"Помимо газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба"", — сообщил он.

По его словам, некоторые страны Европы – Словакия, Чехия в Венгрия – получали российскую нефть через этот нефтепровод. Но по резолюции ЕС эти страны должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

Это касается и газа, говорит Подоляк. Были определенные законтрактованные объемы и с 1 января 2025 транзит закончится. Но он добавил, что если странам Европы потребуется казахский или азербайджанский газ, то Украина готова его транспортировать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа по своей территории, то есть после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу нашей территорией.

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