Україна припинить транзит російської нафти по "Дружбі" – ОП

Від 1 січня 2025 року транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України буде повністю припинено.

Транзит російської нафти Україною через нафтопровід "Дружба" припиниться з січня 2025 року.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.Live.

"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", - повідомив він.

За його словами, деякі країни Європи - Словаччина, Чехія в Угорщина - отримували російську нафту через цей нафтопровід. Але за резолюцією ЄС ці країни мають диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну.

Це стосується і газу, каже Подоляк. Були певні законтрактовані обсяги й від 1 січня 2025 року транзит закінчиться. Але він додав, що якщо країнам Європи буде потрібен казахський чи азербайджанський газ, то Україна готова його транспортувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде подовжувати договір із Росією про транзит газу своєю територією, тобто після 31 грудня 2024 року російський газ не буде транспортуватися до Європи нашою територією.

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