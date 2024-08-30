США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине — Салливан

В ходе переговоров обсуждался вопрос Украины.
США и КНР не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
29 августа советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.
В ходе встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами.
Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем, утверждает Салливан.
"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", – отметил он.
Ранее сообщалось, что Джейк Салливан отправился в Китай, чтобы обсудить детали возможной встречи главы Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В Белом доме заявляли, что переговоры в Китае направлены на смягчение разногласий между двумя странами.
Напомним, 23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление о решении войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира.
В отличие от представленного в феврале 2023 мирного плана Китая, этот план содержит не 12, а шесть пунктов.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.
"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.
По словам президента, кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг.
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