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ВСУ отправили в ад еще более тысячи россиян: Генштаб сообщил о потерях врага

ВСУ отправили в ад еще более тысячи россиян: Генштаб сообщил о потерях врага

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ наносят урон врагу на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 30 августа составили 613 590 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1200 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 613 590 (+1200) человек ликвидировано
  • танков – 8574 (+3)
  • боевых бронированных машин – 16 722 (+23)
  • артиллерийских систем – 17 572 (+23)
  • РСЗО — 1175 (+1)
  • средства ПВО — 940 (+1)
  • самолетов — 368
  • вертолетов — 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 453 (+84)
  • крылатых ракет — 2556
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 763 (+57)
  • специальной техники — 2967 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что количество боевых столкновений на фронте выросло. Больше об этом читайте в новости.

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