На каких направлениях давит враг и где продолжаются бои: сводка Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 15 штурмов.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районе Невского, где провел девять штурмов.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки и, самое активное, в районе Часов Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил семь атак неподалеку от Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времивском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях окупанты активных наступательных действий вчера не совершали.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбардировал пятью КАБами район Токаревки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории России активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов.

Ранее в ВСУ назвали потери россиян за неделю. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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