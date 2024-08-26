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В ВСУ назвали потери россиян за неделю: цифра впечатляет

В ВСУ назвали потери россиян за неделю: цифра впечатляет

ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше.

За неделю бойцами ВСУ были ликвидированы более 8 тысяч личного состава вражеской армии, а также около 1,5 тыс. единиц вооружения и техники, среди которых 13 установок ПВО.

Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками Сил обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, украинские защитники за неделю уничтожили 12 ракет и 343 беспилотника российских захватчиков.

"В общей сложности потери противника за неделю (с 18 по 25 августа) составили: около 8330 российских оккупантов и 1473 единицы вооружения и военной техники врага", — сказано в сообщении.

Среди утраченной захватчиками техники и вооружения в этот период:

  • 39 танков
  • 151 боевая бронированная машина (ББМ)
  • 340 артиллерийских систем
  • 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО)
  • 13 установок противовоздушной обороны (ПВО)
  • 483 единицы автотехники
  • 82 единицы спецтехники противника

Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян за минувшие сутки. Больше об этом читайте в новости.

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