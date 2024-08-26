В Луцке раздаются повторные взрывы

В ОВА сообщил, что на месте работают ГСЧС и все соответствующие службы.
В Луцке раздаются повторные звуки взрывов. Россия атакует город.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По словам очевидцев, повторные взрывы в городе прогремели около 09:50. Была слышна серия взрывов.
Заметим, перед этим местные власти сообщали о враждебной воздушной цели. Вероятно, ракету.
"Еще одна враждебная воздушная цель в направлении Луцка. Прошу находиться в укрытиях", – написал мэр Луцка Игорь Полищук.
А мониторинговые каналы информировали о подлете в город ударных дронов "шахедов".
Впоследствии в Волынские ОВА добавили, что на месте работают ГСЧС и все соответствующие службы.
"Продолжается воздушная тревога. К сожалению, снова взрывы. На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и какую-либо информацию", — отметил глава ОВА Юрий Погуляйко.
В результате вражеской атаки в некоторых районах города исчезли свет и вода.
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