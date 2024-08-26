В Луцке раздаются повторные взрывы

В ОВА сообщил, что на месте работают ГСЧС и все соответствующие службы.

В Луцке раздаются повторные звуки взрывов. Россия атакует город.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По словам очевидцев, повторные взрывы в городе прогремели около 09:50. Была слышна серия взрывов.

Заметим, перед этим местные власти сообщали о враждебной воздушной цели. Вероятно, ракету.

"Еще одна враждебная воздушная цель в направлении Луцка. Прошу находиться в укрытиях", – написал мэр Луцка Игорь Полищук.

А мониторинговые каналы информировали о подлете в город ударных дронов "шахедов".

Впоследствии в Волынские ОВА добавили, что на месте работают ГСЧС и все соответствующие службы.

"Продолжается воздушная тревога. К сожалению, снова взрывы. На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и какую-либо информацию", — отметил глава ОВА Юрий Погуляйко.

В результате вражеской атаки в некоторых районах города исчезли свет и вода.

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