Взрывы в Луцке: власти сообщили трагические новости

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры.
Утром 26 августа Россия атаковала Луцк, и в городе раздавались мощные взрывы. По состоянию на утро известно об одной жертве.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем", — говорится в его сообщении.
Добавим, что по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Как сообщалось ранее, в Луцке раздавались взрывы. По данным местных властей, в городе поврежден многоквартирный дом. Также из-за атаки в некоторых районах Луцка и селах вблизи города пропал свет.
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