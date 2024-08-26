В Ивано-Франковской и Тернопольской областях работает ПВО

В частности, в окрестностях Ивано-Франковска были слышны взрывы.

В Ивано-Франковской и Тернопольской областях утром 26 августа работает ПВО.

Об этом сообщили местные власти и телеграм-каналы.

Жители Ивано-Франковска заявили о звуках взрывов в окрестностях города.

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"Краяне, сохраняйте спокойствие! В области работает ПВО! Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников неба, не помогайте врагу!" – написала в Сети глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

В то же время в Тернопольской ОВА сообщили: "Не игнорируйте воздушную тревогу! Находитесь в укрытиях! В области работает ПВО. Если вы стали свидетелем работы противовоздушной обороны – не выкладывайте фото-видео в интернет! Будьте осторожны!"

Напомним, российские войска устроили атаку ракетами и дронами по Украине утром 26 августа. Из-за этого взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Кропивницком, Винницкой области, в Хмельницком, Луцке и Одессе.

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