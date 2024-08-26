Хмельницкий разрывают взрывы: враг атакует город

Предварительно, работает ПВО.
Сегодня, 26 августа, в Хмельницком раздаются мощные взрывы. В городе работает ПВО.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Горожане говорят, что в некоторых районах уже пропал свет.
Ранее стало известно, что в Винницкой области также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Неспокойно также в Харькове, Киеве, Днепре.
Напомним, Россия подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Высокая вероятность ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в сторону Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах.
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