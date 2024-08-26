В Харькове прогремели взрывы утром 26 августа во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны!" – написала городской голова.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Повторный взрыв", – сообщил глава ОВА.

"Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало", - сообщил позже Синегубов.

Напомним, утром 26 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия устроила атаку БПЛА, а также подняла в небо бомбардировщики с ракетами.

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