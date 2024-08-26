У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові пролунали вибухи вранці 26 серпня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні!" – написила міський голова.

"Харків та район: перебувайте в укриттях! Повторний вибух", – повідомив очільник ОВА.

"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - повідомив пізніше Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 26 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Росія влаштувала атаку БПЛА, а також підняла в небо бомбардувальники з ракетами.

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