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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають техніку і живу силу.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 серпня склали 608 820 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 608 820 (+1140) осіб ліквідовано
  • танків - 8551 (+4) 
  • бойових броньованих машин - 16 648 (+17) 
  • артилерійських систем - 17 443 (+47) 
  • РСЗВ - 1172 (+1) 
  • засоби ППО - 937 (+1) 
  • літаків - 367 
  • гелікоптерів - 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 134 (+39) 
  • крилатих ракет - 2444 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 555 (+80) 

Раніше у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень. Більше про це читайте у новині.

Росіяни втратили ще один літак

Росіяни втратили ще один літак

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