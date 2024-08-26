Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 серпня склали 608 820 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.08.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 608 820 (+1140) осіб ліквідовано

танків - 8551 (+4)

бойових броньованих машин - 16 648 (+17)

артилерійських систем - 17 443 (+47)

РСЗВ - 1172 (+1)

засоби ППО - 937 (+1)

літаків - 367

гелікоптерів - 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 134 (+39)

крилатих ракет - 2444

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 23 555 (+80)

Раніше у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень. Більше про це читайте у новині.

Росіяни втратили ще один літак

Читайте також: