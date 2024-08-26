День ангела 26 серпня: кого та як вітати з іменинами

26 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 серпня

26 серпня 2024 року привітайте з іменинами Віктора, Дмитра, Георгія, Петра, Адріана, Наталію, Марію.

Віктор — походить від латинської мови і означає "переможець". В дитинстві успішна дитина, ввічлива і спокійна. В дорослому віці стає довірливим і чуйним, бачить тільки хороше.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві цілеспрямований і працьовитий. В дорослому віці стає норовливим, безкомпромісним.

Георгій — походить з Давньої Греції, тлумачиться як "землероб". В дитинстві стриманий і розважливий. В дорослому віці стає комунікабельним, амбітним.

Петро — прийшло з давньогрецької мови, означає "скеля". В дитинстві посидючий і слухняний. В дорослому віці стає щедрим, добродушним, завжди готовий вислухати.

Адріан — римського походження, перекладається як "родом з Адріатичного моря". В дитинстві товариський, комунікабельний. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Наталія — латинське ім'я, тлумачиться як "різдвяна". В дитинстві приємна і легка у спілкуванні. В дорослому віці стає оптимістичною та впевненою у собі.

Марія — з давньоєврейської мови означає "кохана". В дитинстві поступлива і м'яка. В дорослому віці стає терплячою, прямою в критиці, прагматичною, дещо суворою.

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди захищає тебе від усіх негараздів, дарує мир, гармонію та радість у кожному дні. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя й благополуччя в усіх справах!

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Сьогодні особливий день – День твого Ангела. Нехай він завжди крокує поруч із тобою, допомагаючи у важких моментах і оберігаючи від усього поганого. Бажаю тобі успіху, віри в свої сили та невичерпного натхнення!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато приємних моментів, тепла та любові від близьких людей. Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, допомагав у життєвих ситуаціях і направляв на правильний шлях.

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У цей день твій Ангел-охоронець святкує разом із тобою. Нехай він завжди буде твоїм вірним супутником, оберігає від лиха й приносить у твоє життя більше світла та радості. Бажаю тобі миру в душі, міцного здоров'я та успіху у всіх починаннях!

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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель допомагає тобі долати всі труднощі, веде шляхом щастя й удачі. Бажаю тобі незгасаючої віри в себе, гармонії у стосунках і благословення на кожен день!

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