Дрони атакували Саратов та Енгельс: там розташований аеродром

Російські міста - Саратов та Енгельс - зранку 26 серпня атакували безпілотники.

Про наліт повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Зокрема, у Саратові заявляють про пошкодження 38-поверхівки Volga sky. Від цього будинку до військового аеродрому в Енгельсі - 12 км.

Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.

На аеродромі в Енгельсі базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95.

"Засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - написав Бусаргін.

Міноборони Росії звітує про нібито збиття девʼяти дронів у Саратовській області.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 22 серпня, дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ — там виникла потужна пожежа.

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