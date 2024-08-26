Дроны атаковали Саратов и Энгельс: там расположен аэродром

Российские города – Саратов и Энгельс – утром 26 августа атаковали беспилотники.

О налете сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В частности, в Саратове заявляют о повреждении 38-этажки Volga sky. От этого дома до военного аэродрома в Энгельсе – 12 км.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.

На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95.

"Средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал Бусаргин.

Минобороны России отчитывается о якобы сбитии девяти дронов в Саратовской области.

Напомним, в ночь на четверг, 22 августа, дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ — там возник мощный пожар.

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