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Взрывы и пожар: в Волгоградской области беспилотники атаковали аэродром (видео)

Взрывы и пожар: в Волгоградской области беспилотники атаковали аэродром (видео)

Пожар на аэродроме "Мариновка"/Фото: t.me/war_monitor

Атака БПЛА была также на другие регионы РФ.

В районе города Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ произошла атака беспилотников после чего возник пожар на местномаэродроме "Мариновка".

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что атака беспилотников, вероятно, была на военный аэродром "Мариновка", расположенный в 20 километрах от города Калач-на-Дону.

Также российские телеграмм-каналы сообщают об атаке БПЛА не только на Волгоградскую, но и Ростовскую и Воронежскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поразила сразу 4 военных аэродрома РФ.

Кроме того, мы также информировали, что на нефтебазе в Ростовской области взорвался очередной резервуар с топливом.

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