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Астрологический прогноз на 22 августа

Астрологический прогноз на 22 августа

Паук - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который астрологи называют «сатанинским», когда, как минимум, нужно сократить общение с другими людьми, а как максимум – вообще не выходить из дома: родные стены защитят не только от природных факторов, но и отрицательной человеческой энергетики. 

Символ дня: Паук. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат. 

За какую часть тела отвечает: пупочный центр. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий, поэтому не стоит медлить с лечением. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно убирать урожай корнеплодов. 

Магия и мистика дня: можно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь горящих свечей.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые отдаленные глубины подсознания: человек может узнать о себе то, о чем даже не подозревал. 

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми – последствия могут быть неприятными. 

Цитата дня: «Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях» (Марк Аврелий). 

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