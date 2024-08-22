Астрологический прогноз на 22 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который астрологи называют «сатанинским», когда, как минимум, нужно сократить общение с другими людьми, а как максимум – вообще не выходить из дома: родные стены защитят не только от природных факторов, но и отрицательной человеческой энергетики.
Символ дня: Паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно убирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь горящих свечей.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые отдаленные глубины подсознания: человек может узнать о себе то, о чем даже не подозревал.
Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми – последствия могут быть неприятными.
Цитата дня: «Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях» (Марк Аврелий).
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