В Сумской области раздалось 256 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 256 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
- Краснопольская община: 46 мин сбросили россияне на территорию общины, в результате обстрелов ранены 3 гражданских лица. Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов).
- Глуховское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (18 взрывов), в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо. Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов).
- Эсманьская община: 6 мин сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (17 взрывов).
- Путивльская община: нанесен обстрел БПЛА типа «Шахед» (1 взрыв).
- Дружбовская община: совершены обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо. Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Белопольское общество: были минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).
- Новослободская община: 7 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесен обстрел FPV-дронами (2 взрыва), авиаудара КАБ (3 взрыва).
- Миропольское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), обстрел БпЛА типа «Ланцет» (1 взрыв).
- Хотинская община: нанесен обстрел БПЛА типа «Ланцет» (1 взрыв).
- Березовская община: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).
- Юношеская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).
- Сумская община: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье проверят воду и воздух из-за атаки по Тернополю.
Кроме того, мы также информировали, что захватчики атаковали Антоновку, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадали.
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