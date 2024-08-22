В Сумской области раздалось 256 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 256 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольская община: 46 мин сбросили россияне на территорию общины, в результате обстрелов ранены 3 гражданских лица. Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов).

Глуховское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (18 взрывов), в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо. Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов).

Эсманьская община: 6 мин сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (17 взрывов).

Путивльская община: нанесен обстрел БПЛА типа «Шахед» (1 взрыв).

Дружбовская община: совершены обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо. Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва).

Белопольское общество: были минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Новослободская община: 7 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесен обстрел FPV-дронами (2 взрыва), авиаудара КАБ (3 взрыва).

Миропольское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), обстрел БпЛА типа «Ланцет» (1 взрыв).

Хотинская община: нанесен обстрел БПЛА типа «Ланцет» (1 взрыв).

Березовская община: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Середино-Будское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Юношеская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).

Сумская община: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье проверят воду и воздух из-за атаки по Тернополю.

Кроме того, мы также информировали, что захватчики атаковали Антоновку, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадали.

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