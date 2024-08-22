На Сумщині пролунав 256 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 256 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: 46 мін скинули росіяни на територію громади, унаслідок обстрілів поранено 3 цивільні особи. Також ворог вдарив з артилерії (55 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), завдав удару КАБ (1 вибух) та FPV-дронами (5 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (18 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Також був гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів).
- Есманьська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (17 вибухів).
- Путивльська громада: завдано обстрілу БпЛА типу «Шахед» (1 вибух).
- Дружбівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (19 вибухів) та артобстріл (1 вибух), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).
- Білопільська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (3 вибухи).
- Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано обстрілу FPV-дронами (2 вибухи), авіаудару КАБ (3 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), обстріл БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух).
- Хотінська громада: завдано обстрілу БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух).
- Березівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів).
- Сумська громада: здійснено ракетний обстріл (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті перевірять воду і повітря через атаку по Тернополю.
Крім того, ми також інформували, що загарбники атакували Антонівку, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є постраждалі.
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