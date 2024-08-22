На Сумщині пролунав 256 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 256 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: 46 мін скинули росіяни на територію громади, унаслідок обстрілів поранено 3 цивільні особи. Також ворог вдарив з артилерії (55 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), завдав удару КАБ (1 вибух) та FPV-дронами (5 вибухів).

Глухівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (18 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Також був гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (17 вибухів).

Путивльська громада: завдано обстрілу БпЛА типу «Шахед» (1 вибух).

Дружбівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (19 вибухів) та артобстріл (1 вибух), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано обстрілу FPV-дронами (2 вибухи), авіаудару КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), обстріл БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух).

Хотінська громада: завдано обстрілу БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух).

Березівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів).

Сумська громада: здійснено ракетний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті перевірять воду і повітря через атаку по Тернополю.

Крім того, ми також інформували, що загарбники атакували Антонівку, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є постраждалі.

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