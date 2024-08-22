Окупанти планують провести "вибори" у Криму — ЦНС

Для "легалізації" до процесу планують залучити колаборантів з інших окупованих територій.

Російські загарбники планують провести в окупованому Криму так звані "вибори" до фейкових органів самоврядування 8 вересня.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Повідомляється, що наразі росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть "спостерігачами", їх задачею буде допомагати Кремлю ”легалізовувати” виборчий процес.

"Також окупаційна адміністрація проводить бесіди з переселенцями у Криму, аби ті голосували у Криму за своїми посвідками на проживання. Таким чином ворог планує збільшити явку. крім цього, голосування буде обов’язковим серед військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекидає морську піхоту з Криму в Курську область.

Крім того, ми також інформували, що в окупованому Криму українські розвідники знищили російський катер "Тунець".

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