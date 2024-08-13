Плетенчук розповів про діяльність аеродромів РФ в Криму

Армія Російської Федерації використовує кілька аеродромів в тимчасово анексованому Криму, незважаючи на зниження їхньої ефективності.

Про це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

На півострова російські військові використовують за призначенням щонайменше п'ять аеродромів. Втім, два летовища уже не мають того навантаження, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Адже втрати загарбників в техніці призвели до значного скорочення їхньої діяльності.

"Фактично зведено до мінімуму діяльність цих аеродромів", - заявив Плетенчук.

З його слів, окупанти могли б використовувати більше аеродромів у Криму. Втім, з різних тактичних причин, вони продовжують експлуатацію саме цих летовищ і не передислокують авіацію на материкову частину Росії.

"Передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої РФ вони не хочуть з якихось тактичних міркувань, тому продовжують використовувати саме ці аеродроми", - наголосив Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, Росія перекидає морську піхоту з Криму в Курську область. Днями на трасі "Таврида" у напрямку Керчі було відзначено військові вантажні "камази" з тактичним знаком "Z у квадраті".

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