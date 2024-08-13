Плетенчук рассказал о деятельности аэродромов РФ в Крыму

Армия Российской Федерации использует несколько аэродромов во временно аннексированном Крыму, несмотря на снижение их эффективности.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

На полуострове российские военные используют по назначению не менее пяти аэродромов. Впрочем, два аэродрома уже не имеют той нагрузки, которая была в начале полномасштабного вторжения. Ведь потери захватчиков в технике привели к значительному сокращению их деятельности.

"Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов", — заявил Плетенчук.

По его словам, оккупанты могли бы использовать больше аэродромов в Крыму. Тем не менее, по разным тактическим причинам они продолжают эксплуатацию именно этих аэродромов и не передислоцируют авиацию на материковую часть России.

"Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой РФ они не хотят по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось, Россия перебрасывает морскую пехоту из Крыма в Курскую область. На днях на трассе "Таврида" в направлении Керчи были замечены военные грузовые "камазы" с тактическим знаком "Z" в квадрате.

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