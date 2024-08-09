В окупованому Криму лунають вибухи (відео)

Вибухи чутно і різних частинах півострова.
У окупованому Криму в ніч проти 9 серпня пролунала серія вибухів.
Про це інформує телеграм-канал "Кримській вітер".
"У Чорноморському стрілянину, один сильний вибух, повідомляють дописувачі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про вибухи в районі Сімферополя.
"У районі Піонерського під Сімферополем сильний вибух о 02:53", - йдеться у повідомленні.
Також в окупованому Севастополі повідомили про атаку безпілотників.
В свою чергу окупаційна влада заявляє про роботу ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники у Криму ховають гелікоптери біля житлових будинків.
Крім того, ми також інформували, що росіяни вивозять ППО з Криму до РФ для захисту Кримського мосту.
Читайте також: