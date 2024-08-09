В Курській області вночі була знищена колона ворожої техніки (відео)

У Курській області близько першої години в ніч проти 9 серпня пролунала серія вибухів в Рильському районі.

Про це інформують місцеві жителі.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали в районі села Жовтневе.

Місцеві жителі показали відео пожежі, на якій вказується на розрив боєприпасів.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські військові знищили колону ворожої техніки ракетами HIMARS.

"Російську військову колону знищено на марші ударом українських ракет HIMARS поблизу села Жовтневе Рильського району Курської народної республіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Суджанського району звернулися до Путіна.

Крім того, ми також інформували, що експерт заінтригував заявою про "прорив" у Курській області.

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