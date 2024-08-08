"Допоможіть нам!": жителі Суджанського району звернулися до Путіна

Мешканці Суджанського району Курської області звернулися до "єдиного й неповторного" диктатора Володимира Путіна. Бідкаються, що вони "весь цей час підтримували "СВО", натомість їх кинули напризволяще. Мовляв, ніхто не кинувся на допомогу, коли у місто зайшли "іноземні війська з НАТівською технікою" та перетворили його на руїни.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Жителі Курської області звернулися до Путіна

Звернення до "уважаємого Владіміра Владіміравіча"

"Хочемо попросити допомоги... Ми звикли до обстрілів, ми підтримуємо СВО, ми з перших днів допомагаємо армії"

"Ми залишилися з дітьми без даху, без виплат, поїхали в чому могли... Наші діти бояться вночі спати!"

"Нас ніхто не попередив, ми не змогли взяти документи, нічого. Ми поїхали, наші рідні залишилися там, у підвалах. Зв'язку немає"

"О 3:30 наші жителі почули сильні вибухи, в цей час полетіли ракети в наш бік... Хто міг, не розуміючи, що відбулося, сіли в машини і поїхали в трусах та майці, в нічних сорочках.. Діти були закутані у ганчірки"

"Будь ласка, Володимире Володимировичу, скажіть тим, хто відповідальних за правдиву інформацію, щоб показували реальні дії, бо це брехня!"

"У нас немає евакуації, залишилися люди, вони просто пливуть через річку, через ліси.."

Слід зауважити, що доволі складно беземоційно слухати волання "простих росіян, які ні в чому не винні". Адже мешканців українських Бучі, Маріуполя, Херсона також ніхто не попереджав, і врятуватися вдалося далеко не усім. Втім громадян держави-агресорки зовсім не хвилювали проблеми мирних українців, в яких забрали рідних, будинки чи життя. А дарма, бо карма – річ вперта й завжди спрацьовує так, як має.

Раніше Подоляк прокоментував реакцію Путіна на події у Курській області. За його словами, у тому, що відбувається, винен лише один суб'єкт – агресор, тобто Росія. Безумовно, вона сама затягує війну на свою територію, ареал якої лише збільшуватиметься, це абсолютно історичний процес.

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