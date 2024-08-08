"Допоможіть нам!": жителі Суджанського району звернулися до Путіна

Суджанці плачуть, що влада нахабно бреше про "контрольовану ситуацію".
Мешканці Суджанського району Курської області звернулися до "єдиного й неповторного" диктатора Володимира Путіна. Бідкаються, що вони "весь цей час підтримували "СВО", натомість їх кинули напризволяще. Мовляв, ніхто не кинувся на допомогу, коли у місто зайшли "іноземні війська з НАТівською технікою" та перетворили його на руїни.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Звернення до "уважаємого Владіміра Владіміравіча"
- "Хочемо попросити допомоги... Ми звикли до обстрілів, ми підтримуємо СВО, ми з перших днів допомагаємо армії"
- "Ми залишилися з дітьми без даху, без виплат, поїхали в чому могли... Наші діти бояться вночі спати!"
- "Нас ніхто не попередив, ми не змогли взяти документи, нічого. Ми поїхали, наші рідні залишилися там, у підвалах. Зв'язку немає"
- "О 3:30 наші жителі почули сильні вибухи, в цей час полетіли ракети в наш бік... Хто міг, не розуміючи, що відбулося, сіли в машини і поїхали в трусах та майці, в нічних сорочках.. Діти були закутані у ганчірки"
- "Будь ласка, Володимире Володимировичу, скажіть тим, хто відповідальних за правдиву інформацію, щоб показували реальні дії, бо це брехня!"
- "У нас немає евакуації, залишилися люди, вони просто пливуть через річку, через ліси.."
Слід зауважити, що доволі складно беземоційно слухати волання "простих росіян, які ні в чому не винні". Адже мешканців українських Бучі, Маріуполя, Херсона також ніхто не попереджав, і врятуватися вдалося далеко не усім. Втім громадян держави-агресорки зовсім не хвилювали проблеми мирних українців, в яких забрали рідних, будинки чи життя. А дарма, бо карма – річ вперта й завжди спрацьовує так, як має.
Раніше Подоляк прокоментував реакцію Путіна на події у Курській області. За його словами, у тому, що відбувається, винен лише один суб'єкт – агресор, тобто Росія. Безумовно, вона сама затягує війну на свою територію, ареал якої лише збільшуватиметься, це абсолютно історичний процес.
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