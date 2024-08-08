Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі — WP

Один з радників Зеленського нібито анонімно повідомив, що Україна зараз контролює газовимірювальну станцію поблизу російської Суджі.

У Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа.

Про це пише Washington Post.

Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцію на територію Росії.

Цікаво і те, що нещодавно Україна отримала від США дозвіл на нанесення ударів по російських військах у деяких точках на кордоні. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Вашингтон намагається зв'язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.

Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад. За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько п'яти миль (близько 8 км - ред.) від кордону з Росією.

На тлі цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

Нагадаємо, триває третій день так званої “курської битви”, під час якої військові підрозділи прорвали кордон із РФ та заглибилися на територію держави-агресорки. Весь цей час українська влада та Генштаб ЗСУ зберігав повну тиша, але потроху все стає на свої місця. Поки росіяни скиглять, що нібито ЗСУ просуваються вглиб РФ, радник Офісу президента натякнув на мету так званого наступу.

Усі подробиці про те, що відбувається в Курській області, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Суджа: що відбувається на Курщині? Яка реакція США на український прорив в РФ?

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