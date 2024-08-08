Укрзалізниця повідомила, коли вокзал Суджі відкриється для пасажирів

Укрзалізниця "поінформувала", коли залізничні станції у російських містах Курської області відновлять роботу.

Про це УЗ написала у коментарі на допис українського військовослужбовця Олександра Рудоманова.

"Укрзалізниця, як так? Не встигли почати працювати, так обмежили висадку/посадку пасажирів!!! ганьба!!!!" - саркастично написав Рудоманов.

На це УЗ відповіла так само з іронією: "Вітаємо, пане Олександре! Вокзали на станціях Суджа, Корєнєво та Псел (Курська область РФ - ред.) тимчасово закриті для гостей та місцевих мешканців з міркувань безпеки. Цей захід вжито у зв'язку з нестабільною обстановкою в регіоні, де дії противника продовжуються, і ризики для громадян підвищені. Збройні Сили України активно працюють над стабілізацією ситуації, і як тільки загрозу буде усунуто, вокзали відчинять свої двері для пасажирів. Пасажири та мешканці навколишніх населених пунктів можуть бути впевнені, що їхня безпека є головним пріоритетом. Слідкуйте за новинами та оновленнями, щоб бути в курсі відновлення роботи вокзалів та повернення до нормального життя", - написали в УЗ.

Нагадаємо, раніше голова "Укрпошти" Ігор Смілянський також іронічно анонсував відкриття нового поштового відділення в Суджі Курської області, яке буде розташоване на місці колишнього відділення російської пошти.

Зазначимо, що 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.

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