Прорив у Курській області: військовий експерт припустив можливу мету операції

Операція в Курській області може бути жорсткою відсіччю або випереджувальним контрударом.

Операція в Курській області триває в інформаційній тиші. Її точні цілі та завдання наразі невідомі. Але можна спробувати зрозуміти причини цих подій через оцінку даних, які з'являються в російському інформаційному просторі.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері "Еспресо".

Лакійчук нагадав, що після початку російської операції в Харківській області у травні цього року начальник ГУР Міноборони України генерал Кирило Буданов попереджав, що росіяни концентрують сили на Сумському напрямку зі свого боку кордону. Тоді вперше місто Суджа було згадане в контексті війни.

"Тобто можна зробити два припущення. Можливо, була провокація з боку РФ з метою створення так званого санітарного кордону в Сумській області, яка отримала швидку й жорстку відсіч від підготовлених підрозділів Сил оборони, які перейшли в наступ. Або більш сміливе припущення – це був випереджувальний контрудар з метою дезорганізації угруповань противника, які готувалися до наступу, та зриву їхніх планів. Як виявляється, з'єднання, які готуються до наступу, часто не готові до оборони", – пояснив експерт.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив, як РФ допустила прорив кордону, і назвав мету операції. На його думку, успіх "прориву" в Курській області РФ став можливим завдяки ефекту неочікуваності. Втім, операція готувалася тривалий час.

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