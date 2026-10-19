Росія понад рік тримає в полоні українського вченого: його звинуватили у держзраді

Росія понад рік тримає в ізоляторі Леоніда Пшеничнова

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На конференції з питань охорони природи повідомили, що Росія понад рік тримає у полоні українського вченого-іхтіолога Леоніда Пшеничнова. Міжнародну природоохоронну конференцію закликали вимагати від РФ звільнення науковця.

Про це повідомляють ABC News.

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Росія понад рік тримає в ізоляторі вченого Леоніда Пшеничнова

Науковця затримали перед минулорічним засіданням Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR). Сьогодні Україна глибоко занепокоєна станом його здоров’я та наполягає на негайному й беззастережному звільненні.

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Дослідника заарештували в окупованому Криму у вересні 2025 року за звинуваченням у державній зраді через наукові розробки, що сприяли захисту довкілля в Антарктиці.

Як свідчить документ про арешт, з яким ознайомилися журналісти видання ABC, росіяни заявили, що природоохоронні заходи нібито підривали видобуток криля Росією та позбавляли її можливості розробляти нафтові родовища в регіоні. Водночас будь-яка видобувна діяльність в Антарктиці чітко заборонена міжнародним Договором про Антарктику.

Під час щорічної зустрічі CCAMLR у австралійському Гобарті посол України Василь Мирошниченко нагадав про українського науковця, якого утримують в РФ. 71-річний вчений, який представляв Україну в комісії з 1996 року, уже понад рік перебуває в слідчому ізоляторі Сімферополя.

Стан здоров’я науковця викликає занепокоєння.

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Дипломат наголосив, що звинувачення ґрунтуються лише на науковій діяльності Пшеничнова у складі української делегації та на поданих Україною офіційних документах.

Таким чином, країна, яка є стороною Конвенції, криміналізує дії, виконані у межах, передбачених цією ж Конвенцією процедур, що вкотре демонструє нехтування Росією міжнародним правом і загальнолюдськими цінностями.

Насамкінець український посол закликав членів CCAMLR підтримати вимогу щодо безумовного звільнення Леоніда Пшеничнова та припинення російської війни проти України.

Скільки цивільних тримає у полоні РФ: дані омбудсмана

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія незаконно утримує в полоні тисячі українських цивільних. На сьогодні офіційно верифіковано 1878 осіб, проте реальна кількість значно більша.

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Водночас у спеціальному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин міститься інформація про понад 16 тисяч мирних жителів, які також можуть перебувати в російському полоні.

Омбудсман наголосив, що РФ створила цілу систему фільтраційних таборів і катівень для цивільних, зокрема облаштувавши приміщення для катувань при військових комендатурах у кожному великому населеному пункті на тимчасово окупованих територіях.

Водночас питання повернення цивільних заручників залишається юридично складним і неврегульованим. Згідно з міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, жодна зі сторін не має права затримувати мирне населення, але в міжнародних нормах відсутні механізми впливу на країну, яка свідомо це порушує.

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