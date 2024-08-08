Прорыв в Курской области: военный эксперт предположил возможную цель операции

Операция в Курской области может быть жестким отпором или упреждающим контрударом.

Операция в Курской области идет в информационной тишине. Ее точные цели и задачи пока неизвестны. Но можно попытаться понять причины этих событий путем оценки данных, появляющихся в российском информационном пространстве.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Еспресо".

Лакийчук напомнил, что после начала российской операции в Харьковской области в мае этого года, начальник ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов предупреждал, что россияне концентрируют силы на Сумском направлении со своей стороны границы. Тогда в первый раз город Суджа был упомянут в контексте войны.

"То есть можно сделать два предположения. Возможно, была провокация со стороны РФ с целью создания так называемой санитарной границы в Сумской области, которая получила быстрый и жесткий отпор от перешедших в наступление подготовленных подразделений Сил обороны. Или более смелое предположение – это был упреждающий контрудар с целью дезорганизации готовившихся к наступлению группировок противника и срыва их планов. Как оказывается, готовящиеся к наступлению соединения часто не готовы к обороне", – пояснил эксперт.

Напомним, военный аналитик Александр Мусиенко объяснил, как РФ допустила прорыв границы и назвал цель операции. По его мнению, успех "прорыва" в Курской области РФ стал возможен благодаря эффекту неожиданности. Впрочем, операция готовилась длительное время.

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