Первое вторжение в Россию со Второй мировой войны: что показала Курская операция — Bloomberg

Операция в Курской области РФ, в ходе которой был совершен прорыв границы и углубление военных подразделений на территорию государства-агрессорки, может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля по поводу "эскалации".

Об этом пишет в четверг, 8 августа, издание Bloomberg.

Эта операция, которую в издании называют первым вторжением иностранной армии на территорию России со времен Второй мировой войны, показала миру хрупкость российской пограничной обороны и подняла боевой дух украинцев. Прорыв границы также подорвал тщательно выстроенный Кремлем образ Путина как "защитника простых россиян", поскольку начавшаяся в Украине война теперь все больше перебрасывается на Россию.

"Для Украины это, скорее всего, подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны бояться угроз эскалации со стороны Кремля, и что Украине следует разрешить вести борьбу с Путиным любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны", — считают аналитики Bloomberg.

В издании предположили, что среди возможных причин наступления может быть попытка захватить территорию как возможный козырь в предстоящих переговорах с Москвой или это маневр, который должен отвлечь российские силы от фронта и уменьшить давление на линию обороны Украины.

"Мрачный Путин вызвал на совещание вчера руководителей армии и службы безопасности для получения объяснений. Разъяренные российские военные блоггеры обвиняют чиновников в вопиющей некомпетентности", — говорится в публикации.

Военное командование Сил обороны Украины пока не комментировало операцию или ее цели.

Напомним, на 7 августа Россия могла потерять контроль над территорией в 350 квадратных километров в Курской области.

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