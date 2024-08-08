"Прорыв" границы РФ в Курской области: Белый дом прокомментировал события

Соединенные Штаты Америки не знали об операции в Курской области заранее. Впрочем, Белый дом обратится в Киев с целью узнать ее детали и цели.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Представительница американского президента не ответила на вопрос о том, применяют ли ВСУ для этой атаки предоставленное США оружие. Впрочем, подчеркнула она, что политика Вашингтона по поводу запрета ударов по РФ остается неизменной.

По словам Пьер, спикера Украина имеет право защищаться от российской агрессии. В свою очередь, Штаты будут продолжать поддерживать эти усилия Киева.

"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области — Ред.) есть российские войска. Они там расположены, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать... Мы будем продолжать это делать (поддерживать Украину, — УНИАН). А они будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", — подчеркнула Пьер.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что это обычная практика, когда Украина не предупреждает США о своих планах военных операций до того, как они будут реализованы.

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