"Прорив" кордону РФ в Курській області: Білий дім прокоментував події

Сполучені Штати Америки не знали про операцію в Курській області заздалегідь. Втім, Білий дім звернеться до Києва з метою дізнатися її деталі та мету.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.

Представниця американського президента не відповіла на запитання про те, чи застосовують ЗСУ для цієї атаки надану США зброю. Втім, наголосила вона, що політика Вашингтона стосовно заборони ударів по РФ залишається незмінною.

За словами П'єр, речниці Україна має право захищатися від російської агресії. Своєю чергою, Штати будуть продовжувати підтримувати ці зусилля Києва.

"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні (Курській області - Ред.) є російські війська. Вони там розташовані, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати... Ми продовжуватимемо це робити (підтримувати Україну, - УНІАН). А вони вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - наголосила П'єр.

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, мовляв, це звичайна практика, коли Україна не попереджає США про свої плани військових операції до того, як вони будуть реалізовані.

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