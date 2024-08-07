"Прорив" в Курській області: як відреагував диктатор Путін

Влада Курської області, російські Міноборони і ФСБ заявляють про нібито "прорив" у регіоні та бої. Втім, з Кремля бодай якісь коментарі з'явилися аж через понад добу.

Про це з посиланням на губернатора області повідомляють росЗМІ.

Так, тимчасовий в.о губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що вночі телефоном доповів оперативну обстановку "фюреру" Володимиру Путіну. Мовляв, диктатор-президент "тримає ситуацію на особистому контролі", а також "пообіцяв підтримку Курської області в усіх напрямках". Втім, про які саме напрямки йдеться Смірнов не розповів.

За словами російського чиновника, ситуація в регіоні нібито контрольована. Втім, організовано вивезення жителів "з обстрілюваних територій прикордоння" до пунктів тимчасового розміщення.

Зауважимо, що офіційно Кремль ситуацію в Курській області не коментував: ні сам "фюрер" Путін, ні його речник Дмитро Пєсков жодних заяв не робили.

Як повідомлялося, російська влада заплуталася у версіях щодо "рейду" в Курську область. Губернатор Курської області заявив, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів тривають бойові дії. Втім, в Міноборони та ФСБ наголошували, мовляв, нібито відбили спроби "прориву" держкордону.

Читайте також:

Під час боїв у Курській області у полон потрапили російські строковики