"Прорив" кордону в Курській області: що кажуть в ГУР

Офіційних коментарів України немає поки.

Влада Курської області РФ заявила, що нібито зранку 6 серпня стався "прорив" кордону у регіоні та бої у прикордонні, біля сіл Курилівка та Гончарівка.

Про ще, що відбуваються на україно-російському кордоні, повідомляє NV з посиланням на розвідку.

В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему "прориву" в Курській області РФ. Втім джерело видання, в ГУР заявило, що у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

Зауважимо, що український Генштаб офіційно ніяк не відреагував на цю інформацію.

Нагадаємо, росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області 6 серпня. За словами місцевої влади, бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону.

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