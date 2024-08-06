У Раді розкрили деталі про темпи мобілізації в Україні

Нинішні темпи мобілізації військовозобов'язаних відповідають очікуванням українського військового керівництва.

Про це на брифінгу сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Депутат повідомив, що комітет парламенту має всю статистику про темпи мобілізації в Україні, але ці дані є державною таємницею.

"Про кількість мобілізованих, звичайно, говорити ми не будемо, тому що, це питання, яке відноситься до державної таємниці", - сказав Веніславський.

Веніславський зазначив, що після впровадження нових законодавчих змін ситуація з мобілізацією задовольняє вищих військових керівників України.

Депутат сказав, що, згідно із заявами президента Володимира Зеленського і головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, мобілізація в Україні проходить відповідно до потреб національної безпеки та оборони. Вона дозволяє компенсувати втрати та формувати резерви для підтримки ЗСУ і сектору безпеки.

Нагадаємо, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомляв, що військовозобов'язані, які не проходили строкову службу або не мають військової кафедри, але купили собі військовий квиток, будуть звільнені зі служби, якщо законопроєкт буде ухвалено.

Читайте також: