Як забронювати працівників підприємства через “Дію”: інструкція

Усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників, скориставшись єдиним порталом державних послуг “Дія”.

На сайті Запорізької ОДА опубліковано детальну інструкцію з цього приводу.

Про те, як забронювати працівників, розповів заступник голови Запорізької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Чередніченко.

Як працює механізм бронювання

Керівник підприємства звертається до порталу "Дія" та надає дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрової служби. Кадровик вносить всю необхідну інформацію.

Після цього керівник своїм електронним цифровим підписом підтверджує необхідність бронювання працівника.

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Коли заявки оформлені правильно, статус надається автоматично протягом години.

Якщо військовозобов’язаний співробітник не уточнив дані в ТЦК, перебуває в розшуку або підприємство не сплачує необхідні податки, надходить відмова в бронюванні зі вказанням причини.

Інформація в реєстрі “Оберіг” оновлюється автоматично

Скільки часу діє бронювання

Для підприємства бронювання діє протягом 12 місяців від моменту, коли воно отримало статус критично важливого. Також бронювання працює протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони.

Якщо необхідно збільшити кількість заброньованих працівників або оновився персонал, строк бронювання не змінюється.

Як отримати статус “критично важливого” підприємства

Статус “критично важливий” для установ надає профільне міністерство, у сфері управління якого провадить свою діяльність підприємство, або обласна військова адміністрація.

Таке підприємство має бути необхідним для підтримки життєдіяльності області або обороноздатності країни.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних. Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.

Інформаційний прорив! На бронювання треба 15 хвилин

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