F-16 – в Україні: Зеленський показав перші західні винищувачі (відео)

Зеленський офіційно підтвердив, що Україна нарешті отримала перші західні винщувачі F-16.
Україна нарешті отримала перші західні винищувачі F-16.
Це підтвердив глава держави Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Повітряних сил.
Офіційно про отримання літаків він повідомив у символічну дату 4 серпня - День Повітряних сил ЗСУ.
"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку", – заявив Зеленський.
Президент зауважив, що від початку вторгнення українська сторона постійно чула від союзників, що отримання західних літаків є неможливим.
"Ми часто чули у відповідь слово "неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це – дійсно реальність, реальність у нашому небі", – зазначив глава держави.
Зеленський певен, що зараз настав новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Скільки саме західних літаків отримала Україна, він не уточнив.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!
Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Проте до цього часу офіційного підтведження цієї інформації не було. У Білому домі тоді також відмовилися відповідати на питання.
Читайте також:
- Отримання F-16: The Economist повідомив, коли і скільки винищувачі прибуло до України
- Скабєєва злякалася за Кримський міст і влаштувала істерику через F-16
- The Telegraph: Україна вже застосовувала F-16 – яким чином