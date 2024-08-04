F-16 – в Україні: Зеленський показав перші західні винищувачі (відео)

Україна нарешті отримала перші західні винищувачі F-16.

Це підтвердив глава держави Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Повітряних сил.

Офіційно про отримання літаків він повідомив у символічну дату 4 серпня - День Повітряних сил ЗСУ.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку", – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що від початку вторгнення українська сторона постійно чула від союзників, що отримання західних літаків є неможливим.

"Ми часто чули у відповідь слово "неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це – дійсно реальність, реальність у нашому небі", – зазначив глава держави.

Зеленський певен, що зараз настав новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Скільки саме західних літаків отримала Україна, він не уточнив.

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F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!

Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Проте до цього часу офіційного підтведження цієї інформації не було. У Білому домі тоді також відмовилися відповідати на питання.

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