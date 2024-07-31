F-16 вже в Україні?: що каже Білий дім

Кірбі на брифінгу відмовився відповідати на питання і порадив журналістам "говорити з українцями".
Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують передавання Україні перших винищувачів F-16.
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння. Ми все сказали на саміті НАТО, процес впровадження F-16 до України продовжується", – сказав Кірбі.
"США вже заявили, що їх буде введено в експлуатацію (Україною – ред.) до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", – додав він.
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НОВИНА ДНЯ! F-16 вже в Україні?! Влада мовчить!
Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Офіційного підтведження цієї інформації не було.
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