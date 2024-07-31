Винищувачі F-16 прибули до України — Bloomberg

Україна отримала перші винищувачі F-16 після тривалого очікування.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на осіб, які знайомі із ситуацією.

На умовах анонімності джерела видання повідомили, що крайнім терміном передавання цих літаків був кінець липня, і цього терміну було дотримано.

За інформацією видання, кількість літаків невелика.

Джерела Bloomberg не уточнили, чи зможуть українські пілоти, які навчалися разом із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу використовувати бойові літаки чи процес займе більше часу.

У Міноборони України не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які будуть відправлені до України, ракетами власного виробництва та іншою передовою зброєю. Водночас США обмежать Україну у застосуванні ракет для винищувачів, як це було з іншим переданим озброєнням.

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