F-16 для України: які завдання виконуватимуть винищувачі на першому етапі

Минуло півтора року після того, як західні союзники пообіцяли надати Україні літаки F-16, але вони досі не надійшли, як заявляв раніше президент Володимир Зеленський.

Винищувачі F-16 до кінця літа 2024-го можуть з’явитися в українськму небі, на першому етапі ці літаки мають бути над заходом і центром країни, виконувати завдання з патрулювання.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

"Хочу вірити в це. Думаю, що будуть (літаки F-16 в українськму небі — ред.). Але питання в чому? Я вже починаю чути про те, що на першому етапі ці літаки мають бути над заходом і центром України, виконувати завдання патрулювання", — зазначив Мусієнко.

Експерт також додав, що США, Захід мають деяку пересторогу щодо того, що в якихось повітряних боях російська авіація може бути кращою за технічними параметрами.

"І вони (країни Заходу та Сполучені Штати — ред.) дуже бояться ось цього іміджевого удару", — сказав експерт.

Однак Мусієнко заспокоїв.

"Ми побачили і з Patriot, і з ATACMS, і з іншою зброєю, яку Україна застосовувала, що ми можемо бути першими. Я думаю, що з літаками так само буде. Але у них все одно є оці перестороги і вони затягують цей процес", — сказав він.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо усунення останньої перешкоди на шляху постачання F-16 до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.