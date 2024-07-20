Зеленський прибрав останню перепону, щоб F-16 потрапили до України

Зеленський домовився з Туском про постачання F-16.
Президент України Володимир Зеленський провів успішні переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, які дозволили усунути останню перешкоду на шляху постачання винищувачів F-16 до України.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.
"До речі, про "коаліцію винищувачів" - були переговори на полях саміту (Європейської політичної спільноти - ред.) з Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону для того, щоб F-16 нарешті потрапили до України. В цьому теж бачимо великий позитив", - сказав він.
Никифоров нагадав, що днями перед цим в інтерв'ю Володимир Зеленський говорив про те, що літаки ще не в Україні. Однак після зустрічі з польським прем'єром ситуація може швидко змінитися на краще.
На запитання про яку конкретну перешкоду, яку вдалося усунути, йдеться, речник президента відповів: "Не можу відповісти, але хороша новина в тому, що вона тепер зникла".
Нагадаємо, сам президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення польського уряду у питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16.
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