Нідерланди пообіцяли нову допомогу для українських F-16: що передадуть

Нідерланди / © Getty Images

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Нідерланди готові надати Україні додаткову допомогу для підтримки бойової роботи винищувачів F-16.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Єттена, Україні необхідні додаткові засоби для технічного обслуговування літаків, запчастини та боєприпаси.

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"Подальше посилення української протиповітряної оборони — це буквально питання життя і смерті", — наголосив нідерландський прем’єр.

Він заявив, що Нідерланди допоможуть Україні забезпечити F-16 усім необхідним.

Єттен також звернув увагу на посилення російських атак. За його словами, РФ свідомо б’є по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись зробити міста непридатними для життя та завдати шкоди економіці взимку.

"Ми не можемо цього допустити", — заявив він.

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Зеленський зі свого боку повідомив, що під час розмови сторони обговорили передусім посилення української ППО. Президент також поінформував Єттена про контакти зі США та можливі тристоронні зустрічі України, Сполучених Штатів і Росії на технічному рівні.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Нідерланди кардинально змінюють армію за уроками війни в Україні

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