Нідерланди зупиняють постачання зброї Україні: що сталося

Нідерланди не можуть допомагати Україні зброєю / © Pixabay

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Нідерланди більше не можуть допомагати Україні зброєю, адже вичерпали для цього всі наявні ресурси для прямої військової підтримки. Таку заяву зробили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нідерланди більше не можуть допомагати Україні зброєю: що відомо

Нідерланди більше не мають технічної та матеріальної змоги надавати пряму військову підтримку Україні з власних запасів. Таку заяву в кулуарах саміту НАТО в Анкарі зробила міністерка оборони країни Ділан Єшилгьоз-Зегеріус.

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Очільниця оборонного відомства наголосила, що Амстердам уже максимально задіяв наявні ресурси, тому тепер зосередиться на закликах до інших партнерів активізувати підтримку Києва.

«У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, тому що ми вже зробили дуже багато», — заявила Ділан Єшилгьоз-Зегеріус.

Коментуючи для журналістів запитання про перспективи задоволення нових запитів на постачання ракет для ЗРК Patriot, міністерка підтвердила наявність критичної межі: «Ми досягли межі своїх можливостей».

Попри вичерпання внутрішніх ресурсів для передавання зброї Нідерланди наразі залишаються одним із ключових донорів української армії. Загальна сума вже наданої військової допомоги становить 9,1 мільярда євро. На подальшу допомогу в бюджеті країни закладено ще 11,6 мільярда євро.

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Крім того, Нідерланди виділили 1 мільярд євро на фінансування програми PURL, яка дозволяє європейським союзникам спільно оплачувати закупівлі та постачання озброєння американського виробництва для потреб ЗСУ.

Скільки Польща витратила на допомогу Україні

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Польща надала Україні військову допомогу на загальну суму понад 16,5 мільярда злотих. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, зазначивши, що рішення розсекретити ці дані було ухвалене після його розмови з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

За оприлюдненими даними, у 2022–2023 роках попередній польський уряд спрямував Києву техніку та боєприпаси на суму близько 15 мільярдів злотих (орієнтовно 3,4 мільярда євро).

Водночас чинний уряд, який розпочав роботу наприкінці грудня 2023-го, вже виділив військову підтримку на 1,55 мільярда злотих — близько 350 мільйонів євро. Серед озброєння, переданого від 2024-го, очільник Міноборони вперше офіційно назвав ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot.

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Владислав Косіняк-Камиш окремо підкреслив, що подальша військова та матеріальна допомога Україні залишається стратегічним завданням для Польщі.

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