Нидерланды останавливают поставки оружия Украине: что произошло

Нидерланды не могут помогать Украине оружием / © Pixabay

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Нидерланды больше не могут помогать Украине оружием, ведь исчерпали для этого все ресурсы для прямой военной поддержки. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Нидерландов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нидерланды больше не могут помогать Украине оружием: что известно

Нидерланды больше не имеют технической и материальной возможности оказывать прямую военную поддержку Украине из собственных запасов. Такое заявление в кулуарах саммита НАТО в Анкаре сделала министр обороны страны Дилан Йешилгёз-Зегериус.

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Руководитель оборонного ведомства подчеркнула, что Амстердам уже максимально задействовал имеющиеся ресурсы, поэтому теперь сосредоточится на призывах к другим партнерам активизировать поддержку Киева.

«У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много», — заявила Дилан Йешилгёз-Зегериус.

Комментируя журналистам вопрос о перспективах удовлетворения новых запросов на поставку ракет для ЗРК Patriot, министр подтвердила наличие критического предела поставок:

«Мы достигли предела своих возможностей».

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Несмотря на истощение внутренних ресурсов для передачи оружия, Нидерланды остаются одним из ключевых доноров украинской армии. Общая сумма уже оказанной военной помощи составляет 9,1 млрд евро. На дальнейшую помощь в бюджете страны заложено еще 11,6 млрд евро.

Кроме того, Нидерланды выделили 1 миллиард евро на финансирование программы PURL, позволяющей европейским союзникам совместно оплачивать закупки и поставки вооружения американского производства для нужд ВСУ.

Сколько Польша потратила на помощь Украине

Напомним, с начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине военную помощь на общую сумму более 16,5 миллиарда злотых. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отметив, что решение рассекретить эти данные было принято после его разговора с премьер-министром Дональдом Туском.

По опубликованным данным, в 2022-2023 годах предыдущее польское правительство направило Киеву технику и боеприпасы на сумму около 15 миллиардов злотых (ориентировочно 3,4 миллиарда евро).

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В то же время действующее правительство, начавшее работу в конце декабря 2023 года, уже выделило военную поддержку на 1,55 миллиарда злотых — около 350 миллионов евро. Среди вооружения, переданного с 2024-го, глава Минобороны впервые официально назвал ракеты PAC-3 к системам противовоздушной обороны Patriot.

Владислав Косиняк-Камыш особо подчеркнул, что дальнейшая военная и материальная помощь Украине остается стратегической задачей для Польши.

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