Шесть недель недосыпания могут изменить тело: ученые выяснили, что происходит

Бессонница / © Pixabay

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Многие люди регулярно жертвуют сном ради работы, сериалов или просмотра соцсетей. Часто кажется, что потеря одного-двух часов сна не имеет серьезных последствий, однако новое исследование показывает другое.

Ученые из Медицинского колледжа имени Вагелоса Колумбийского университета решили проверить, как умеренное недосыпание влияет на организм, пишет Earth.com.

В исследовании приняли участие 95 здоровых взрослых, обычно спавших по 7-8 часов в сутки. Каждый участник прошел два шестинедельных этапа.

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Во время одного этапа люди спали в обычном режиме. Во время другого — ложились спать на 90 минут позже обычного.

Исследователи выбрали именно такой формат, потому что он напоминает типичный недосып, который скапливается в повседневной жизни.

Что измеряли ученые

Сон и движение участников отслеживались с помощью наручного монитора. Это позволило не полагаться только на субъективные оценки людей, сколько они спали.

Также исследователи фиксировали вес, окружность талии, состав тела и уровни гормонов, связанных с голодом и чувством сытости.

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По словам ученых, такой подход дал более широкую картину, чем обычное взвешивание.

Почему даже небольшой недосып имеет значение

По оценкам исследователей, около 30% взрослых уже живут в режиме сокращенного сна — часто даже не осознавая этого.

Руководитель исследования Мари-Пьер Сент-Онж отметила, что большинство предварительных работ о сне и весе базировались на экстремальных условиях, когда люди спали около четырех часов в сутки.

Такие исследования показывали, что сильный недостаток сна нарушает аппетит и может подталкивать к перееданию. Но они не отвечали на происходящий с людьми, которые недосыпают умеренно, но регулярно.

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Что произошло за шесть недель

В конце этапа с сокращенным сном участники набрали вес. В среднем речь шла примерно о полукилограмме.

Первый автор исследования Фарис Зурайкат объяснил, что такая прибавка может казаться незначительной, но важно учитывать продолжительность эксперимента.

По его словам, если подобный режим сна сохраняется в течение года, даже потеря менее полутора часов сна в сутки может привести к заметному увеличению веса.

Люди стали меньше двигаться

Исследователи также заметили, что сокращение сна повлияло не только на вес, но и активность.

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Участники стали проводить больше времени в сидячем или малоподвижном состоянии. В среднем этот показатель вырос примерно на 17 минут в день.

Среди мужчин и женщин в постменопаузе время малоподвижности увеличилось почти на 30 минут.

Это удивило исследователей, ведь при меньшей продолжительности сна у людей было больше времени бодрствования. Однако дополнительные часы не превратились в большую активность.

По словам Зурайката, даже когда участники дольше бодрствовали, они все равно больше времени проводили в состоянии покоя, чем тогда, когда высыпались.

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Какие риски связаны с недосыпанием

Предыдущие исследования этой группы добровольцев также указывали на скрытые изменения в организме.

В одной работе ученые обнаружили, что у женщин с повышенным кардиометаболическим риском сокращение сна примерно на 80 минут связано с более выраженной инсулинорезистентностью.

Это может быть ранним предупредительным сигналом риска диабета 2 типа, поскольку организму становится сложнее регулировать уровень сахара в крови.

Самый сильный эффект наблюдался у женщин в постменопаузе. Исследователи предполагают, что возраст и гормональные изменения могут влиять на то, насколько сильно недосыпание сказывается на здоровье.

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В другом исследовании ученые изучали влияние нехватки сна на сердце. У мужчин и женщин с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний после незначительного ограничения сна обнаружили признаки воспалительного процесса, который может сопровождать болезни сердца.

Почему сон важен для контроля веса

Ученые отмечают, что вывод исследования не в том, что питание и физическая активность теряют значение.

Речь идет о том, что сон является важным фактором, который может незаметно влиять на вес, уровень активности и метаболическое здоровье.

По словам Сент-Онж, достаточное количество сна может помочь снизить риск набора веса и связанных с ожирением заболеваний, в частности болезней сердца и диабета.

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В то же время ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как недостаток сна приводит к увеличению веса и может ли улучшение сна помочь людям, которые регулярно недосыпают.

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