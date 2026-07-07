Одно действие в июле заставит гортензии зацвести во второй раз: что советуют садоводы

Гортензии / © Credits

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Плетистые гортензии могут зацвести повторно уже этим летом, если в июле провести легкую обрезку после первой волны цветения. По словам садоводов, такая простая процедура помогает растению направить силы на формирование новых бутонов.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по садоводству Майкл Гриффитс отметил, что обрезать следует только хорошо укоренившиеся растения, которые уже отцвели в этом сезоне. Для этого нужно удалить увядшие или поникшие соцветия, обрезая стебли примерно на 2,5 сантиметра выше новых почек. Такой прием помогает растению направить питательные вещества не на старые цветы, а на формирование новых побегов.

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Эксперт отмечает, что в июле речь идет именно о легкой обрезке, а не о полноценной формировке куста. Сильная обрезка в этот период может помешать дальнейшему цветению и лишить растение декоративного вида до конца сезона.

Помимо стимулирования повторного цветения, удаление отцветших соцветий улучшает циркуляцию воздуха и света внутри растения, а также помогает поддерживать его опрятный вид.

В то же время специалисты по садоводству напоминают, что плетистые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах. Именно поэтому их рекомендуется обрезать сразу после цветения и не удалять слишком много побегов. Если же растение сильно разрослось и требует кардинальной формировки, такую обрезку лучше отложить до осени или весны, даже если из-за этого придется пожертвовать цветением на несколько следующих сезонов.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему цветы гибнут от «слишком хорошего» ухода и как создать «ленивый» сад.

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