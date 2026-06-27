Как заснуть в жару без кондиционера: шесть эффективных советов для комфортного сна

Жара / © Credits

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Жаркие ночи часто становятся причиной бессонницы, ведь высокая температура мешает организму охладиться перед сном. Однако шесть простых изменений могут помочь легче засыпать, реже просыпаться посреди ночи и чувствовать себя комфортнее даже во время жары.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из главных советов — не заниматься спортом незадолго до сна. Хотя физические упражнения обычно благотворно влияют на отдых, в жаркую погоду они могут иметь обратный эффект. После тренировки повышаются температура тела и частота сердцебиения, из-за чего заснуть становится сложнее. Именно поэтому в периоды сильной жары физическую активность рекомендуют переносить на утренние часы.

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Стоит также обратить внимание на постельное белье. Специалисты советуют отказаться от синтетических тканей в пользу натуральных материалов, в частности льна. Такая ткань хорошо пропускает воздух, способствует его циркуляции вокруг тела и более эффективно отводит влагу. Именно эти свойства помогают меньше перегреваться во время ночного отдыха.

Если вы привыкли спать под одеялом даже летом, стоит выбрать более легкую модель. Эксперты объясняют, что чем выше показатель теплоизоляции одеяла, тем лучше оно удерживает тепло. Для летнего периода рекомендуют выбирать одеяла с показателем от 1 до 4,5, которые обеспечивают более прохладные условия для сна.

Не менее важен выбор одежды для сна. Вместо плотной или синтетической пижамы лучше отдать предпочтение изделиям из натурального хлопка. Легкие ночные рубашки, свободные футболки или шорты из воздухопроницаемых тканей помогают телу лучше отводить тепло и не создают дополнительного дискомфорта.

Еще один совет касается вентилятора. Эксперты отмечают, что вентилятор не охлаждает воздух в комнате, а создает поток, который помогает организму ощущать прохладу. При выборе устройства рекомендуется обращать внимание на модели со стабильным и равномерным потоком воздуха, функцией поворота и тихим ночным режимом работы, который не будет мешать спать.

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Кроме того, специалисты обратили внимание на глицин — аминокислоту, которая, по их словам, может помогать организму более эффективно охлаждаться. Считается, что глицин способствует усилению кровотока к поверхности кожи, благодаря чему тепло быстрее рассеивается, а температура тела снижается. Как отмечает доктор Адам Коллинз, именно естественное снижение температуры тела является одним из важных факторов, помогающих быстрее заснуть и поддерживать качественный сон. Перед началом приема любых пищевых добавок следует проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по словам экспертов, экстремально высокие температуры могут не только вызвать обезвоживание или тепловой удар, но и усугубить течение некоторых распространенных заболеваний.

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